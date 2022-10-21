隨著英國首相特拉斯（Liz Truss） 執政僅6週後宣布辭職，英鎊隨即反彈上漲，投資人對11月英國央行大幅升息的擔憂和風險降低了，英國央行總裁認為若施行新任經濟部長的計畫升息不會那麼高，而專家智庫則表示英鎊仍會下跌，但可能不會持續太久。

據路透社20日報導，特拉斯的經濟計劃給市場帶來了衝擊波並分裂了她所屬的保守黨，導致英國資產大幅拋售，近日以來有關於首相的壓力越來越大，而新的選舉將在下週內完成，而英鎊在新聞發布前上漲，最新上漲0.74%至1.13060美元。它兌歐元小幅上漲 0.17%至86.97便士左右，脫離先前觸及的一周低點。

The pound is... rising pic.twitter.com/9TpBxypYZE — Ed Conway (@EdConwaySky) October 20, 2022

根據研究機構Vanda Research全球宏觀策略師佩特爾（Viraj Patel）表示：「一開始這可能會消除市場短期不確定性溢價，但這取決於誰接手。你需要穩定的掌舵人。」

特拉斯辭職的前一天，第二位高級部長辭職，議會議員之間爆發了拉扯與推拖，在她擔任總理期間，她的幾乎所有財政政策計劃都經歷了公債市場的暴跌和政策大轉彎。19日，就在特拉斯在撤換財政部長後不到一周就失去了她的內政部長。

標準普爾全球市場情報公司的數據顯示，市場上出現了一絲平靜，英國的5年期信用違約交換（CDS）：這是用於對沖違約的工具，已於20日有所緩解，，繼19收於40個基點後，昨天下跌至38個基點 (bps)。

評級機構標準普爾和穆迪週五評估英國主權評級。隨著特拉斯發表講話，英國中型股指數 (.FTMC) 短暫上漲 1%，最後上漲 0.6%，而英國股市FTSE當天小幅上漲。

20日稍早，英國央行總裁布羅德班特（Ben Broadbent）表示，央行準備好應對英國稅收和支出政策的變化，但利率是否會像投資者預期的那樣上升仍有待觀察。 「如果有人看起來要創造穩定，並實施新任財政部長韓特（Jeremy Hunt）財政計劃，我認為這意味著（利率）峰值將低於我們的預期，」

倫敦法國興業銀行（Societe Generale SA）全球策略師朱克斯（Kit Juckes）則表示：「我仍然認為英鎊會下跌，而不是上漲，因為利率不會像交易員預期的那樣高，但我認為你可能已經看到英鎊（英鎊/美元）的低點。」