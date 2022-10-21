"I have no intention of retiring in 2024. If you write some dumb s*** like that, just be held accountable, cause that's crazy...”



Klay Thompson sets the record straight after reports surface that he has plans to retire by 2024 😳



(via ⁦@ArmstrongWinter⁩) pic.twitter.com/DvvnCzJmmi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 20, 2022

上季好不容易從兩度重傷宣告歸隊且幫勇士奪冠的「浪花弟」克雷湯普生，最近卻被謠傳打算要在2024年退休，這個謠言不僅浪花弟自己看到了，連他的勇士隊友史蒂芬柯瑞也聽說了，讓浪花弟21日氣到不禁爆粗要求媒體別再寫這種鬼扯新聞。

「最近傳出一個關於我的報導，我根本沒有打算要在2024年宣告退休，」克雷湯普生表示，「所以假如你打算要寫那種他X的鬼新聞，你最好要負責任，那太瘋狂了！」從浪花弟的這番話當中，充分感受到他的怒火，畢竟這種假新聞太糟糕了。

克雷湯普生在2019年總冠軍賽不慎造成膝蓋前十字韌帶撕裂，沒想到隔天自主訓練期間又出現腳跟阿基里斯腱撕裂，讓他整整缺席兩年多時間，直到上季才宣告傷癒復出，不過他復出之後表現漸入佳境，更幫助勇士順利拿下最近8年內的第4冠。

就連19日的新球季開幕戰，克雷湯普生也先發上場打了20分鐘，貢獻18分、3助攻與2籃板，卻被媒體謠傳自己打算2024年就要退休，難怪浪花弟會如此生氣，甚至親上火線澄清自己還沒打算那麼早退休，畢竟到2024年，他也才34歲而已。