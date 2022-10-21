夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長梓梓（董梓甯），擁有一張甜美臉蛋，以及火辣身材，被外界封為「真人版娜美」。同時也是女團「伊梓帆」的隊長的她，舞蹈實力相當精湛，常常成為社群關注的焦點。近日梓梓曬出三張性感養眼照，更透露自己把這組照片「藏了一整個夏天」，網友們也紛紛大讚：「不愧是真人版娜美」。

梓梓似乎是趁著夏天時，穿著性感泳裝在露台拍美照，從曝光中的照片能看出她穿著著兩截式撞色泳裝，上半身是清爽的天藍色比基尼，X型設計讓上圍更豐滿，下半身則是嫩粉色的三角泳褲，大方展現又挺又翹的臀部。梓梓也在貼文透露：「今天終於有一點太陽了，我也發一下藏了一個夏天的冰淇淋，希望忙完這一波，我還能再去曬太陽」

網友們紛紛在留言區表達讚美梓梓的身材，「我直接當妳的太陽」、「這冰淇淋太讚了這個腰這個腿,看了多少次還想要再點」、「濕氣重，需要那麼火的晴梓讓我們乾燥些」、「謝謝梓梓女神讓我吃到這麼讚的冰淇淋」、「真人娜美的稱號不是叫假的辣爆」

梓梓除了擁有火辣的身材以外，其實也非常會跳舞，經常透過社群平台分享熱舞影片，日前她PO出一段上綜藝節目錄影側拍畫面，只見她律動感超強，配合著節奏整個人跳到地板上去，被形容是「最會擦地板啦啦隊」。