謎片導演圤智雨替鄧佳華拍《華根初上》打出知名度，由於不時在社群網站爆料AV及網紅界的內幕，製造出不少新聞話題及討論熱潮，昨(20日)曬出田麗昔日上半身全裸的寫真集，狂酸：「現在的網美網紅動不動發寫真，但是拍的爛也沒有看頭」，再次掀起網友熱議。

圤智雨在instagram曬出田麗昔日發行的寫真集，只見作風前衛的她，直接上半身全裸就上陣，傲人弧線及深邃事業線若隱若現，引發外界無限遐想，他表示以前的藝人發寫真，像是徐若瑄、田麗、郭靜純、楊思敏等人，隨便一本都贏過雞排妹好幾條街，再與現在發行的寫真集做比較，直接狂酸：「現在的寫真都太弱了，現在的網美網紅動不動發寫真，但是拍的爛也沒有看頭」。

圤智雨表示與過去藝人拍的寫真集相比，現在的網美網紅不僅拍的爛也沒有看頭。(bcbcbabe IG)

圤智雨表示以往的寫真集，不僅尺度比較大，加上沒修圖軟體，身材都是真實呈現，相較現在網紅發的寫真集，只要比對她們上節目或動態側拍，就會發現照片修很大，接著指出網美網紅的寫真根本不用買，就拿林襄和郭鬼鬼為例，社群po的照片尺度跟寫真集根本相差不少，若自己要買寫真集，寧願希望以前的藝人復刻一下，讓現在的網紅知道「XX比雞腿」的概念。

對於圤智雨的分析，多數網友都大表贊同，紛紛留言：「說的太好了！現在寫真像在騙錢的」、「都沒露，一點都不好看啊」。