中共二十大已於10月16日在北京揭開序幕，過去5年大陸面臨五大經濟問題，1.共同富裕及經濟體制的轉向；2.脫虛入實；3.房地產行業在三條紅線政策下，出現明顯下行並導致地方政府財政艱困；4.清零政策導致經濟大幅下行；5.中美對抗全面升級並引發美國的科技封鎖。

元大寶華綜合經濟研究院認為，習近平僅強調把發展經濟的著力點放在實體經濟上，並未如過去在各領域有全面性的經濟發展指導方針，這種「輕經濟、重安全」的調性（在此所指的安全，泛指整個經濟與金融體系的安穩運行，且不受國外因素影響），意味著在二十大之後，近兩年「不惜經濟代價，也要進行改革」，以及民族主義導向的政策路線不會有太大的改變。因此，在現有大陸政治環境與五大經濟問題未解下，經濟很可能無法再回到過去的高速成長。

元大寶華指出，習近平在「十四五規畫」時，很清楚地意識到解決「中等收入陷阱」是 2025 年之前的重大課題。畢竟，近代經濟發展史已證明，許多新興市場國家在經歷過飛快的成長速度後，就因為勞動成本上升、技術進步停滯的問題，令成長緩慢下來，導致國家無法跨過中等收入陷阱。目前看來，只要前述五大經濟問題未解或加重，將衝擊中國經濟的活力、創造力、技術進步率，反而更讓大陸被困在中等收入陷阱的枷鎖裡。再加上為了扭轉以往過度依靠土地財政的經濟發展模式，推出相關產業規範，又恐將加重大陸金融穩定的問題。假若當前的政策方向沒有改變，甚至加速，未來大陸經濟成長率很難回到過去動輒 8％的高速成長，也恐怕無法達成大陸國務院定下的經濟成長率5.5％目標，未來幾年更有可能朝平均4％水準靠近。

元大寶華認為，無論習近平的權力是否相對集中或被瓜分，在習思想下的大陸改革與經濟發展也不會輕易轉向。因為共產黨要維持一黨專政及威信，與「西方脫鉤」的改革路線是偶然與必然的結果，差別只在於改革速度的快慢與力道大小。因此，評估大陸市場時，必須對大陸要有更高的政治風險意識，也就是投資大陸必須要有更高的政治風險貼水。在未來，評估投資標的所考量的，不單單是像過往只單看財務指標、獲利能力、產業前景等，必須將大陸政經風險的可能性考量進去。因為無人可精確預測，大陸會在何時、推出何種新政策或規定，而其又會對在大陸的企業有多大的衝擊。