【LIVE直播】柯志恩、陳其邁王見王 高雄市長號次抽籤現場｜2022.10.21

九合一選舉進入倒數，誰能奪下高雄市長寶座，引發外界高度關注。今（21）日舉行年底地方大選的候選人號次抽籤，在高雄市長部分，高雄市長陳其邁和國民黨參選人柯志恩現身抽籤，結果出爐為：無黨籍參選人鄭宇翔1號；無黨籍參選人曾尹儷2號；柯志恩為3號；陳其邁4號。

柯志恩稍早受訪時表示，這次到高雄選舉，今天是首次在公開場合跟陳其邁見面，並表示彼此尊重、彼此加油。前總統馬英九則表示，今天是第三次幫柯志恩加油，狀況是一次比一次好，這次抽到3號，覺得很有希望。