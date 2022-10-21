新北汐止汐萬路3段306號前（北29區道6.6公里處）17日晚間發生道路掏空，接獲通報養工處立即封閉道路進場搶災，緊急採用帆布覆蓋，防止雨水再滲入，並搶通內側一車道，讓現場可以單側雙向通行。養工處強調，目前全力進行復建作業，預計在今年底前可以全線開放通車。

養工處指出，受到尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，挾帶大量豪雨入滲造成汐萬路3段道路路基毀損，掏空長度約30米、寬4米、深度約15米，總面積大約36坪。

經評估後以打設臨時鋼軌樁穩定路基，並緊急採用帆布覆蓋防止雨水再入滲，也同步檢視水路及疏導現地排水;現場已於18日凌晨搶通內側一車道，方便民眾通行，全車道將在安全檢視無疑慮及道路修復完成後開放通行。

養工處提醒民眾，汐止區汐萬路3段306號前現已開放內側一車道通行，但通行後仍有機具進出作業，請用路人務必配合現場交通人員指揮行進，並於行經災點時緩慢行駛，以維護行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。