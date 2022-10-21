年底九合一選舉引發各界關注。國民黨台北市前議員羅智強表示，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉是最被低估的候選人，屏東縣非常可能翻盤，這將會形成一個破口，民進黨南部會從屏東縣開始告急，緊接著往高雄市、台南市、嘉義縣一路燒上來，綠營恐全軍覆沒。

羅智強19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他已6度南下輔選蘇清泉，蘇有超越、整合藍綠的特質，即便到民進黨重要人士的場子，綠營政治人物及其支持者或許沒有公開稱讚，但私下對蘇都是很肯定的。連挺綠的朋友都對他表示，厭倦屏東縣長久都是綠盤鐵板一塊，覺得「實在受不了」，所以屏東縣是非常有可能翻盤的。

羅智強指出，蘇清泉是這場選戰最被低估的候選人，屏東縣一旦翻盤就會有擴散效應，先從屏東縣開始翻，然後往高雄市、台南市、嘉義縣一路燒上來，從大家認為最不可能翻的地方開始翻，顛覆大家的既有認知。

羅智強透露，綠軍其實已開始回防南部，因為北台灣狀況真的很不理想，特別是民進黨台北市長候選人陳時中儼然就是「民進黨破口」，負面壓力幾乎快把北台灣淹沒了。羅認為，北台灣目前看來陳會是壓垮民進黨的稻草，南台灣則可能是屏東縣；至於國民黨台北市長候選人蔣萬安能否拿下台北市，這點還要再觀察，但外溢效果仍不可忽視。