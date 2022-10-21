搶在快艇21日開幕戰遭遇湖人前夕，《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料快艇將讓里歐納德替補上陣，原因是快艇想要藉以管理他的上場時間，快艇也跟著公布開幕戰先發陣容，將由雷吉傑克生、鮑威爾、保羅喬治、馬可斯莫里斯與祖巴茲先發上陣。

畢竟快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治上季聯手出擊，是在2020-21年球季季後賽次輪G4，也就在這場比賽里歐納德遭遇膝蓋傷勢，進而缺席整個2021-22年球季，如今相隔1年多時間重返球場，快艇當然必須更加小心處理與控制他的上場時間。

「這次重傷與上次完全不同，相同之處是我都缺席了整個球季，如今我只想重返球場試著找回活力，但這兩次復健過程是不同的，」里歐納德表示，「前次重傷期間，我被交易到另一隊，可想而知復健過程是如何進行，這次我得到球隊支持，他們只希望做出對我最有利決定。」

「我在熱身賽期間，膝蓋傷勢沒有加重的跡象，現在就是看例行賽打了20場或40場之後，我的能量與活力是否還在，所以必須一場一場打。」強調自己當前感覺很棒的里歐納德說。