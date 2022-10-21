周四美股三大指數再度收黑，雖然一連串業績報告意外穩健，但美國公債殖利率持續上揚給股市帶來壓力，最近發布的就業數據和聯準會官員的發言強化了央行將繼續激進升息的預期。費城半導體指數連2日逆勢收高，台積電ADR小跌0.13%，聯電ADR勁揚逾4%。

IBM、AT&T等個股財報告捷，帶動美股盤初走高，道瓊指數一度上漲近400點，站上當日高點。惟隨後大盤漲勢無以為繼，因上周請領失業給付數據顯示就業市場意外強勁，以及費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）的言論，加劇了聯準會將繼續大幅升息進而使經濟陷入衰退的擔憂。

哈克表示，高通膨持續存在，聯準會提高短期利率目標的工作還未完成，此番發言將美國10年期公債殖利率推升至4.239%，創下2008年6月以來新高。

由於聯準會持續升息，試圖緩解創下數十年高點的通膨壓力，利率上揚一直是這一整年來股市面臨的逆風。

市場普遍預期聯準會將在11月會議宣布連續第四次升息75個基點，而升息一整個百分點的機率目前不大。

迄今發布業績報告大致優於市場預期，使標普500指數成分股第三季獲利增長預測從本周早些時候的2.8%提升至3.1%，但仍遠低於7月初預估的成長11.1%。

儘管美股連跌兩天，但本周以來主要指數仍上漲超過2%。

★主要指數

道瓊指數跌90.22點或0.30%，收30,333.59點。

標普500指數跌29.38點或0.80%，收3,665.78點。

那斯達克指數跌65.66點或0.61%，收10,614.84點。

費城半導體指數上漲15.47點或0.69%，收2,253.22點。

★消息

英國首相特拉斯（Liz Truss）宣布辭職，結束其短暫的6周任期，周四英國股債匯同步走高，富時100指數收漲0.27%，英鎊一度大漲1.06%，站上1.1337美元，英國10年期債息一度下挫15.1個基點，報3.754%。周四泛歐STOXX 600指數收漲0.26%。

美國勞工部公布，上周（截至10月15日）初次請領失業給付人數周減1.2萬人，為21.4萬人，創下三周新低，並少於市場預期的23.3萬人。截至10月8日止當周持續請領失業金人數周增2.1萬人，為138.5萬人，略高於市場預估的137.8萬人。

全美房地產經紀商協會（NAR）公布，9月成屋銷售月減1.5%，為連續八個月下滑，經季調後年率為471萬戶，創下10年新低。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，通膨尚出現止歇跡象，聯準會應該繼續升息，他預期到今年底聯邦基金利率可能遠超出4%，但明年或許有空間暫停升息步伐，以觀察緊縮動作對經濟的影響。

聯準會新上任的理事庫克（Lisa Cook）表示，通膨仍然高得令人無法接受，聯準會需要繼續升息。她表示，必須看到通膨數據確實回落，而非預期會回落，聯準會才算完成對抗通膨的任務。

周四美國10年期指標公債殖利率尾盤報4.2346%，高於周三的4.129%，盤中一度升至4.239%，創下14年新高。

日圓貶破150兌一美元，為1990年8月以來首見，亦續創32年新低，尾盤跌0.18%，報150.18兌一美元。

美國期油小漲0.5%，收在每桶85.98美元，布蘭特期油小跌0.3%，收在每桶92.38美元。

美國各交易所成交量總計為113.7億股，過去20日均量為116.2億股。