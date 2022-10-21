★分析

Horizon Investments投資組合管理部門主管Zachary Hill表示，利率使股票陷入震盪，一整年來都是如此。利率的波動性下降，將是股市平靜下來和風險偏好增強的先兆。我不確定我們能否看到一些聯準會成員一直提到的暫停，當然，也有一些市場人士在某種程度上抓住了這一點。

Greenlight Capital創始人兼總裁David Einhorn表示，只要官方政策是讓股市下跌，好讓人們財富減少，他們就會減少購物，價格也會停止上漲，但政府就是不會有任何財政政策，那麼我們認為應該要看空股票、看多通膨，

Marketfield Asset Management董事長兼執行長Michael Shaoul表示，我們的猜測是，業績報告足以讓市場持穩，但不足以將市場送回仲夏時創下的高點，有鑑於貨幣政策的滯後性，我們認為時間並不站在市場這一邊。我們將注意到美國利率持續創下周期高點，讓美元擊潰其他貨幣。周四美元兌日圓再創1990年以來新高。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，10月以來，我們看到了瘋狂的U型大逆轉，所以今天的走勢是意料之中的。哈克的評論進一步證實聯準會將全力維持激進政策，以及未來利率將進一步走高。總體而言，企業財報是正面的，財報季走到現在仍在告訴我們經濟可能沒有陷入衰退，經濟仍在向前邁進，只是比我們希望的慢一點。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，通訊服務類股（漲0.36%）、能源股（漲0.18%）和科技股（漲0.07%），是少數收漲的族群。公用事業股跌2.51%，跌幅最大，其次為工業股跌1.91%。

反映中概股的那斯達克金龍中國指數跌深反彈，終場收漲0.81%；前一日重挫7.09%。

★重磅股

重量級科技技股方面，蘋果跌0.33%，微軟跌0.14%，亞馬遜漲0.16%，Alphabet漲0.34%，特斯拉跌6.65%，Meta跌1.28%，網飛跌1.55%。

道瓊指數成分股方面，IBM漲4.73%，漲幅最大；其次為Salesforce漲2.49%。家得寶跌2.19%，跌幅最大；其次為開拓重工（Caterpillar）跌2.10%。

主要晶片股漲多跌少，應用材料漲1.81%，美光漲1.26%，輝達漲1.19%，超微漲0.94%，德州儀器漲0.70%，英特爾漲0.31%，高通跌0.77%，恩智浦跌1.61%。

★焦點股

IBM收漲4.73% ，該IT服務公司上季獲利表現優於市場預期，並看好對IBM數位服務的強勁需求有助於緩解美元走強造成的衝擊，全年營收增長可望超越目標。

AT&T上修全年獲利預測，股價大漲7.72%。

Alphabet漲0.34%，儘管印度反壟斷監管機關裁定谷歌利用Android平台濫用其在搜尋引擎市場的領先地位，並判罰133.8億盧比。

特斯拉下挫6.65%，收在207.28美元。該電動車大廠上季營收表現不如市場預期，執行長馬斯克並示警今年公司恐無法達成交車目標。

英特爾漲0.31%，收在26.08美元。外媒報導，由於個人電腦（PC）市場惡化，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）已經通知員工，公司擬在未來幾周展開「針對性的裁員」以削減開支，並改善財務狀況。他並表示將在11月1日提出更多相關細節。

Nike跌1.96%，收在86.83美元，因其德國同業愛迪達（Adidas）今年第三度下修全年財測。中國嚴格的清零防疫政策影響客流、主要西方市場庫存大增，以及退出俄羅斯市場，使愛迪達業績大受挫折。

Snap收跌0.64%，盤後崩跌27%。由於通膨高漲導致廣告商大砍減行銷支出，該社群平台上季營收不如預期，但警告營收增長可能持續放緩。

★台股ADR

台積電ADR跌0.13%，收63.58美元，換算台股價格為408.27元。

聯電ADR漲4.26%，收6.12美元，換算台股價格為39.3元。

日月光ADR漲1.45%，收4.89美元，換算台股價格為78.5元。

中華電信ADR跌0.65%，收33.38美元，換算台股價格為107.17元。