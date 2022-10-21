台股萬三關卡失守，今年以來累計跌幅直逼3成，市場哀鴻遍野，但歷史經驗顯示，若現在勇敢加碼，持有一年後的勝算相當大。投信法人也建議，景氣走向不確定性仍高，佈局儘量以價值型策略為主，並偏重在金融、傳產類股，有助提升整體投組防禦力。

00907永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳指出，台灣領先指標是台股表現的重要風向球，觀察2003年迄今，台灣領先指標6個月均值曾7次跌破100，每逢跌破一年後，台股正報酬機率高達100%，平均漲幅更有21%之多。

張怡琳說，台灣領先指標6個月均值目前再度滑落至100以下、來到98.87，代表台股進場甜蜜點降臨，投資人不妨伺機把握。

對於明年全球經濟成長恐放緩，對台股形成壓力，張怡琳表示，台灣以電子零組件和資通訊為主要出口品，相關行業面臨經濟下行風險較大，金融、傳產類股所受影響則相對有限，而且這兩大族群的股價修復力、股息配發情形，通常也比台股大盤來得好，在景氣走疲、市場混沌之際，相當適合入手持有。

以00907為例，截至今年9月底，這檔台股ETF投組54%配置在金融股、46%在傳產股，並囊括市場熱門存股標的，加上採取雙月配，一年6次領息機會，10月甫完成首次配息，每受益權單位發放新台幣0.141元，同時滿足投資人既期待產業長期波動穩定，又想追求收息、長期存股等多元需求。