本周台股ETF再添生力軍，群益台灣精選高息(00919)與富邦ESG綠色電力(00920)在20日同天掛牌上市，提供投資人更多元的理財管道。高股息和綠能兩大主軸是今年投信發行新基金的核心。

該2檔ETF，一檔是台股、一檔是海外。00919追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10%，指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核，此外，00919ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF。

富邦ESG綠色電力追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業。篩選邏輯首先從全球25個國家(不含中國、俄羅斯)共計31個交易所，篩選市值需>1億美元、3個月平均成交金額>100萬美元之企業。再參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業，綠能營收至少占50%的企業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業，其他權重限制包括「能源轉型之公用事業」檔數不超過10檔，合計權重不超過20%，此外，ESG風險等級加權之自由流通市值權重，單一成分股權重上限10%。