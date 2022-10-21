民進黨提名黃秀芳抽到２號，高呼「彰化大進步，縣民大勝利」。（吳敏菁攝）

彰化縣長候選人抽號次：王惠美1號、黃秀芳2號、蕭仁正3號。（吳敏菁攝）

彰化縣選委會21日辦理彰化縣長選舉候選人號次抽籤，候選人有備而來，喊出吉祥話，加深印象。國民黨提名彰化縣長王惠美抽中1號籤王，喜上眉梢，高呼「一馬當先、一定會贏」；民進黨提名黃秀芳抽到2號，高呼「彰化大進步，縣民大勝利」，無黨籍蕭仁正未到現場，代抽到3號。

彰化縣選委會今天辦理候選人抽號次，依登參順序進行抽籤，王惠美（54歲，碩士）在支持的陪同下抽到1號，支持者齊聚廣場，振奮高呼一定凍蒜。無黨籍蕭仁正（69歲，高中）未到現場，代抽到3號。黃秀芳（51歲，學士）抽到2號，隨後車隊浩浩蕩蕩繞街。