下屆台南市長選舉21日號次抽籤，爭取連任的市長黃偉哲委託青農陳正明代為抽中5號後，陳正明隨即出示預先準備的「選5號，台南5夠讚」卷軸爭取支持。黃偉哲競選總部發言人呂維胤認為，黃偉哲委託青農抽籤，讓焦點從候選人轉移到青年政策，展現黃偉哲市政團隊對青年的重視。
另名黃偉哲競總發言人邱莉莉也強調，民進黨是第1個倡議18歲公民權的政黨，還在立法院大力推動通過，希望更多市民返鄉為國家的未來投下一票。
來自新市的青農陳正明，除長期種植無毒的火龍果，也研發火龍果麵、果醬等相關產品，擁有許多忠實顧客。他肯定黃偉哲推廣台南農業的努力，並感謝黃對青農行銷及農業基礎建設的重視。其他陪同號次抽籤的台南青年，還有科技界代表吳展瑋、海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏、「果醬男孩」林韡勳、文化創意工作者葉政忠、陳冠陞、青農康世詮等人。
吳展瑋認為，這幾年市府團隊運用科技防疫，讓台南成為6都確診比率最少的城市，公衛背景出身的黃偉哲，成功守住市民健康，也守護這座城市。獲世界果醬大賽殊榮的林韡勳，則感謝市府持續做台南青農的最大後盾。
葉政忠表示，黃偉哲上任後推動青年事務專責機構，讓青年為城市發展提出建議，更讓青年觀點能夠落實到地方政策。黃舜屏也說，這幾年因為經濟發展，「南漂」到台南定居的年輕人變多，感謝黃偉哲重視商圈與市集；此外，黃偉哲上任後從零開始興建社會住宅，台南更是中南部第一個執行囤房稅的縣市，努力落實居住正義。
在地青年都認為，今年選舉不只決定誰當市長或議員，也決定18歲青年能否投票參與政治，每一位公民都應該把握自己的權益，對18歲公民權入憲公投表達意見，也呼籲外縣市的台南青年一定要返鄉公投，讓年輕人的聲音能夠被聽見。
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