青農陳正明接受市長黃偉哲的委託代為抽中5號後，隨即出示預先準備的「選5號，台南5夠讚」卷軸爭取支持。（洪榮志攝）

多位在地青年代表陪同青農陳正明接受市長黃偉哲的委託代為號次抽籤。（洪榮志攝）

下屆台南市長選舉21日號次抽籤，爭取連任的市長黃偉哲委託青農陳正明代為抽中5號後，陳正明隨即出示預先準備的「選5號，台南5夠讚」卷軸爭取支持。黃偉哲競選總部發言人呂維胤認為，黃偉哲委託青農抽籤，讓焦點從候選人轉移到青年政策，展現黃偉哲市政團隊對青年的重視。

另名黃偉哲競總發言人邱莉莉也強調，民進黨是第1個倡議18歲公民權的政黨，還在立法院大力推動通過，希望更多市民返鄉為國家的未來投下一票。

來自新市的青農陳正明，除長期種植無毒的火龍果，也研發火龍果麵、果醬等相關產品，擁有許多忠實顧客。他肯定黃偉哲推廣台南農業的努力，並感謝黃對青農行銷及農業基礎建設的重視。其他陪同號次抽籤的台南青年，還有科技界代表吳展瑋、海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏、「果醬男孩」林韡勳、文化創意工作者葉政忠、陳冠陞、青農康世詮等人。

吳展瑋認為，這幾年市府團隊運用科技防疫，讓台南成為6都確診比率最少的城市，公衛背景出身的黃偉哲，成功守住市民健康，也守護這座城市。獲世界果醬大賽殊榮的林韡勳，則感謝市府持續做台南青農的最大後盾。

葉政忠表示，黃偉哲上任後推動青年事務專責機構，讓青年為城市發展提出建議，更讓青年觀點能夠落實到地方政策。黃舜屏也說，這幾年因為經濟發展，「南漂」到台南定居的年輕人變多，感謝黃偉哲重視商圈與市集；此外，黃偉哲上任後從零開始興建社會住宅，台南更是中南部第一個執行囤房稅的縣市，努力落實居住正義。

在地青年都認為，今年選舉不只決定誰當市長或議員，也決定18歲青年能否投票參與政治，每一位公民都應該把握自己的權益，對18歲公民權入憲公投表達意見，也呼籲外縣市的台南青年一定要返鄉公投，讓年輕人的聲音能夠被聽見。