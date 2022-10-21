何博文抽出一號時興奮高喊「爽啦！」。（李奇叡攝）

陳皓寧代替抽籤，抽出2號籤時高喊「侯我為2（『讓我為你』台語諧音)，侯侯做代誌（好好做事情）」。（李奇叡攝）

九合一大選號次抽籤登場，新北市長號次稍早出爐，依序為林佳龍1號，侯友宜2號，侯友宜此次號次也和四年前相同。

林佳龍部分由競總執行總幹事何博文代抽，現場抽出一號時還興奮高喊「爽啦！」隨後喊出口號「新北一定贏，林佳龍凍蒜」。

侯友宜則因為今天有市政行程，委由選辦政治實習生陳皓寧代替抽籤，抽出2號籤時高喊「侯我為2（『讓我為你』台語諧音)，侯侯做代誌（好好做事情）」。

侯友宜選辦發言人陳柏翰表示，侯友宜委由政治實習生陳皓寧抽籤，其實也是延續登記參選時的做法，讓年輕人有機會直接參與選舉的大小事務。

陳柏翰說，這屆選舉侯友宜抽到的號次是2號，侯友宜和團隊將繼續和市民共同打拚；侯友宜也強調，不管什麼號碼都是好數字，會與所有志同道合的候選人一起努力，帶給市民朋友「健康、快樂、有希望」，一起推動新北市持續正向改變，讓新北市變得更好。

何博文表示，抽到1號會帶著戒慎恐懼與樂觀進取的必勝決心繼續努力，不管是登記抽籤，或政見發表，林佳龍陣營都會以最高規格回應民意，持續謙卑謹慎。

何博文說，票投1號，市長選1次，不用補選，林佳龍已承諾做好做滿，讓侯友宜直接當總統參選人，不要浪費納稅人的錢。