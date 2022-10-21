台北市選委會21日舉行市長候選人抽籤，民進黨候選人陳時中（前左）抽到12號。（趙雙傑攝）

陳時中抽中12號 喊：台北12區全挺陳時中。曾薏蘋截圖

年底九合一選舉11月26日登場，台北市長候選人今在台北市選委會號次抽籤，民進黨台北市候選人陳時中親赴現場抽籤，抽中12號，立即舉出振臂姿勢；陳時中事後受訪表示，心情非常好，代表台北剛好有12區，「我是時中，時鐘有12個時區，跟我都非常有關係」；支持者則高喊「台北12區，全挺陳時中」。

陳時中抽籤後受訪表示，心情非常好，代表台北剛好有12區，「我是時中，時鐘有12個時區，跟我都非常有關係」，代表他的任務就是，12區都要努力去爭取、去服務，去爭取大家的認同。

他說，「台北12區全挺陳時中，台北12都要努力去服務，也是陳時中全部要去服務的區域，不會讓12區哪一區落後，都會一起進步、一起向前走」。

被問到本來今天沒有規劃要來抽籤？他說，一般行程都是競選總部安排，我覺得親自來能抽到12號，也是有幸運之神眷顧。主要他的行程非常滿，各區各地都在邀約，所以由競總統一安排，後來決定讓他親自抽籤，「我覺得親自來也非常好，最後抽到非常好的號碼」。

被問到有想到抽到這個號碼？他說，「其實號號都好號，只是這個號特別好」。