歐洲股市周四收漲。英國首相特拉斯(Liz Truss)在稍早表示，由於經濟計畫帶給市場造成嚴重破壞，將辭去首相一職；新的領導人選舉預計下周內完成；英鎊隨後上漲，英國股市收盤上漲。

周四歐洲Stoxx 600指數收漲1.04點或0.26%，為398.77點。此前歐股一直徘迴在漲跌之間，在倫敦傳出辭職消息後，指數才穩定上揚。

特拉斯在上周被迫解僱了財政部長和她最親密的政治盟友夸騰(Kwasi Kwarteng)，新財長並取消了幾乎所有之前提出的不適當經濟計劃。

Interactive券商的首席策略師Steve Sosnick說，特拉斯與市場的關連特別地深，因為她試圖執行與市場對反的政策。

特拉斯將留任，直到執政的保守黨選舉出新的黨魁為止。市場認為特拉斯的下台，有利於市場穩定。

諾基亞和愛立信分別下跌7.6%和14.8%，兩家電信設備商皆公布了不如預期的獲利表現。

歐股有逾半數的板塊上揚，科技股漲1.94%。電信股則領跌2.5%。

英國和加拿大在周三公布令人擔憂的通膨數據，致歐股週三下挫。

BMO資本市場的外匯策略主管Stephen Gallo說，風險資產和債券市場對通膨數據有相當負面的反應，此意指著聯準會和加拿大等央行將不得不祭出更多收緊政策。

周四公布的數據顯示，德國生產者物價指數(PPI)在九月的漲幅超出預期，加深市場擔憂。

芬蘭的Nordea銀行在公布優於預期的獲利後，上漲0.12%。愛馬仕也大漲1.6%，該公司銷售成長大幅揚升，顯示沒有放緩跡象。

瑞典的Match集團升1.9%；此前Philip Morris國際提高了對該家煙草公司的收購報價。