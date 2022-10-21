有些女生談戀愛後，會把時間和精神都放在另一半身上，感情成了生活中的唯一，甘願付出全部，甚至為此拋棄原則，《旺好運》運勢專欄指出生肖牛、生肖兔、生肖馬、生肖猴戀愛後會把對方放在第一順位，因此很容易失去理性，對方要她們做什麼都願意。
▍生肖牛
生肖牛在日常生活都是精打細算、精明能幹的人才，但是碰上感情事就會陷入其中，眼裡只有對方，看不見其他人，也因此很容易失去平常的理性。
▍生肖兔
生肖兔甘願成為小鳥依人的女人，平時心思細膩，但只要暈船就看不見對方的缺點，很容易被心愛的人牽著走，要她們做什麼都願意。
▍生肖馬
生肖馬的個性獨立自主，在感情上卻很容易心軟，當情人開始放軟討好，就忍不住下修底線，但終究無法長久，一旦傷害累積到一定的臨界點，還是會勇於抽離。
▍生肖猴
生肖猴比較隨心所欲，在感情方面一直都順從自己的心，不會顧慮太多，因此談戀愛後會將對方擺在第一順位，不管其他人怎麼建議都聽不進去。
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