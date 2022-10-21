民進黨台中市長候選人蔡其昌今天抽籤抽到2號。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕委託競選總幹事楊瓊瓔前往抽籤，抽中與上次選舉1樣的3號。（張亦惠攝）

九合一選舉候選人號次今天上午抽籤，台中市長盧秀燕委託競選幹事、立委楊瓊瓔前往抽籤、民進黨台中市長候選人蔡其昌則親自前往，抽籤結果無黨籍陳美妃1號、蔡其昌2號、盧秀燕3號。

蔡其昌表示，不管抽到什麼號碼都是勝選的號碼，「2號蔡其昌、台中向前衝」每個號碼都是非常好的號碼。

楊瓊瓔說，「3號，選盧秀燕最好」，盧市長對市政很重視，對公務行程按部就班，媽媽市長對友善育兒政策非常堅持，同時段市長在后里區主持公設民營托嬰中心開幕典禮，因此委託她抽籤。

楊瓊瓔說，市長說任何一個號碼都很好，剛剛抽籤前有人跟她說會不會抽到跟3次一樣的3號，延續幸運呢？沒想到一抽就抽到3號，非常開心。

抽到1號的無黨籍陳美妃因未在時間內趕到，由台中市選委會代抽，抽到1號，陳美妃與3個孩子隨後趕到表示，「廉能市長妃你莫屬」、「下架藍綠市民做主」等口號，並表示「1號陳美妃，與市民一妃中天」。