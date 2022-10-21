高市選委會21日舉辦高雄市第4屆市長暨高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會，高雄市長陳其邁抽到4號。（袁庭堯攝）

高市選委會21日舉辦高雄市第4屆市長暨高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會，國民黨高雄市長候選人抽到3號。（袁庭堯攝）

陳其邁到場時一一向3位競選對手相互問好，並與柯志恩多次對談。（洪浩軒攝）

陳其邁到場時一一向3位競選對手相互問好，並與柯志恩多次對談。（洪浩軒攝）

2022九合一大選在即，高市選委會21日舉辦高雄市第4屆市長暨高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會，高雄市長陳其邁抽到4號、國民黨高雄市長候選人抽到3號，另外，2名無黨籍市長候選人鄭宇翔、曾尹儷則分別抽到1號、2號。

此次抽籤會是高雄市長選戰開打以來，4位市長候選人首度同台，陳其邁到場時一一向3位競選對手相互問好，並與柯志恩多次對談，有別於先前雙方隔空叫陣，雙方談話過程格外和睦，陳其邁受訪時提到，他跟柯志恩是老朋友，很久沒見面，就聊些往事，也祝福大家選舉順利。