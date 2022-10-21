曾多次擔任音樂大賽之評審、並經營youtube個人頻道的女演奏家，與經營長照機構的男友分手後，對方竟將她手機内之裸照等私密照片傳送她的多名親友，她提告求償100萬元，台北地方法院考量她精神上痛苦之程度等，判前男友須賠償100萬元。可上訴。

女演奏家指控前男友在去年9月5日凌晨2點多到她住處，解鎖她的手機進入窺視並下載她存放在該手機内之裸照等私密照片，還傳送給她多名親友；9日晚間他還到郵局寄送「一位高材生音樂女老師劈腿」等文字内容之信件及儲存有原告私密照之記憶卡給她母親。

她還控訴，前男友為商談感情問題發生口角，強迫她與其發生性行為，不顧她哭喊不要並掙扎抗拒，持續親吻原告胸部、嘴巴等部位，將她強行推倒在沙發上性侵未遂。刑事部分檢方將前男友起訴。

民事求償部分，前男友言詞辯論期日未到場，台北地院依聲請由一造辯論而為判決；法官考量前男友之加害情節、所造成之影響、她所受精神上痛苦之程度、兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，判決他須賠償精神慰撫金100萬元。