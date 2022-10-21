北市三腳督號次一次曝！6號蔣萬安展藍營團結氣勢 8號黃珊珊笑喊「台北發發發」 陳時中抽中最後一號

台北市選舉委員會今(21)日進行市長、市議員候選人號次抽籤，國民黨台北市長候選人蔣萬安抽中6號，蔣萬安今與黨籍議員集結營造氣勢，喊出「六六大順、台北出運」，並號召10月30日台北隊重新集結。

蔣萬安今天上午抽籤後在議員候選人陪同下致詞表示，11月26日台北市長選舉，他要拜託大家，堅定支持6號蔣萬安，也要請所有市民朋友堅定支持國民黨提名市議員候選人。

蔣萬安指出，剩下最後1個多月，再次懇請大家，所有台北隊重新集結，保持初衷、踩穩腳步，相信拚搏到最後一刻、贏得勝利，要靠每一份支持力量，將未來台北治理理念宣傳出去，勇敢站出來澄清不實抹黑，更加積極告訴每一位鄉親好朋友，這次選舉非常關鍵。

蔣萬安表示，未來是團體戰，「我們就是台北隊」，他並正式宣布，10月30日9點半在金華國中，台北隊重新集結，持續往前邁進，一定可以贏得勝利，最後與議員一同高喊「六六大順，台北出運」，「蔣萬安凍蒜、議員全壘打」。

談到自己的幸運小物，蔣萬安說，自己身後的每位國民黨市議員參選人，以及現場所以團隊夥伴、志工朋友，「其實大家就是我的最大的幸運」，帶著大家的幸運，他今天抽到了6號很好，代表「六六大順、台北出運」，接下來他會持續積極勤走，持續爭取市民朋友認同支持。