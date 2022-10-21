2021下半年以來房市經歷一波大漲，未來勢必會反映在公告土地現值與公告地價上，從2017年開始全國的公告土地現值基本上都呈現上下微幅調整，預料若沒有特殊政策考量，則明年的公告土地現值與後年的公告地價都可能出現明顯調漲，公告土地現值可能連5漲，尤其是房價飆漲的新竹地區，漲勢恐怕會相對有感。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，由於地價調查是採取前一年9月2日至當年9月1日期間內之不動產成交案件，而2021年9月到2022年9月中間就是房價大幅上漲的期間，明年公告土地現值與後年公告地價可能會因此而調漲，但通常地方政府決定調整方向與幅度時，也會考量當下的時空背景，若是沒有特別考量，則明年售屋要繳納的土增稅可能因此增加，而後年公告地價若調漲，則絕大多數的屋主與地主地價稅也會跟著增加，房價大漲後的交易稅持有稅都會跟著增加。

據內政部房價指數顯示，六都今年第2季的住宅價格指數，普遍年增率達到6%~14%，南二都的台南與高雄住宅價格指數年增率也達12%~14%，漲幅最小的是台北市的6%，過去一年全台的房價漲幅相當明顯。

地政司資料顯示，從2017年開始全國公告土地現值調幅-0.83%~2.5%，調整幅度都相當低，若反應過去一年的房價大漲，則今年的公告土地現值調整有機會挑戰連5漲。

至於公告地價部分，過去3次調整全國分別調降3.63%、調降0.66%，去年才又調漲2.68%，由於公告地價兩年一調，後年調漲的機會相當高。