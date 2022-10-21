國安局長陳明通曾兩度表示，蔡英文任內兩岸絕不會打仗，昨日則稱中共最快2023「以戰逼談」，台灣民意基金會董事長游盈隆21日接受廣播節目專訪時分析，這代表民進黨在選戰倒數階段王牌出盡，只好端出最後一張王牌「抗中保台」。

游盈隆在《千秋萬事》中表示，陳明通過去在蔡英文狀況不佳時，跳出來說兩岸不會出事，當然是「護主」行為，如今改口想必有選舉考量，代表民進黨在選戰倒數階段王牌出盡，只好打出「抗中保台」最後的王牌，期盼國安局長喊兩岸有事、製造恐慌，催促選民票投民進黨。

為何民進黨要打抗中保台？游盈隆解釋，民進黨獲得不錯的支持度，卻沒有反應在地方候選人身上，有些人甚至選情告急，再加上政黨對決打不出來，讓民進黨相當頭痛，只好選擇用抗中保台的方式召喚選民。

不過，游盈隆指出，抗中保台並不適用於地方選舉，會被選民看破手腳，畢竟選民在總統大選時，比較會考慮國家方向、兩岸關係。