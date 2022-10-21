國民黨台北市議員游淑慧。（圖 / 游淑慧提供）

台北市副市長彭振聲。（圖／本報資料照片）

尼莎颱風外圍環流導致台北市16日災情頻傳，市長柯文哲及市府高層相關處理引爭議。國民黨台北市議員游淑慧表示，副市長彭振聲被媒體問到颱風當天的行程時稱，他人在官邸，還嗆：「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的？」讓她忍不住怒了，這顯然就是一種要退休離職官員的漫不經心與擺爛。

游淑慧昨（20）日在臉書發文指出，媒體傳給她，身為台北市副市長彭振聲被問到颱風當天的行程時表示，當天他人在官邸（家裡），還嗆：「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的？」

游淑慧直呼「這樣的副市長，有點怒了」、「覺得不可思議，怒」，反問彭振聲這句「有什麼好看的？」應該去問自家市長柯文哲「去看什麼啊」才對。游質疑，難道彭沒有看見或媒體沒有報導到，就算沒有災情嗎？這顯然就是一種要退休離職官員的漫不經心跟擺爛。

不僅如此，游淑慧更強調，媒體跟參選人們或許只關注康樂隧道的災情，但彭振聲是市政府副市長，哪一天很多地方都有狀況，難道無知無感嗎？怎麼敢說「有啥災害？」這種話，這就是柯文哲帶領的團隊：要選舉的落跑，不選舉的無心。

《中國時報》19日報導指出，彭振聲認了自己16日當天在官邸處理公務，並喊：「台北市這次災害，有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來，大家急著去看，這有什麼好看的？」還反問說難道在官邸就不能指揮嗎？強調實質救災比到場觀看更重要，「看了可以扶樹嗎，不可能嘛！」