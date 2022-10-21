基隆市選委會21日上午進行基隆市長選舉號次抽籤，各候選人大多到場造勢。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑抽中籤王，號次1號。（張志康攝）

在號次抽籤後，國民黨謝國樑及民進黨蔡適應均站上宣傳車進行遊街，向市民尋求支持。（張志康攝）

在號次抽籤後，國民黨謝國樑及民進黨蔡適應均站上宣傳車進行遊街，向市民尋求支持。（張志康攝）

基隆市選舉委員會21日上午進行九合一選舉的候選人號次抽籤，基隆市長號次抽籤在上午8時15分開始，國民黨基隆市長候選人謝國樑抽中籤王1號，民進黨基隆市長候選人抽中3號。

號次抽籤由基隆市選委會主委林永發主持，依登記順序抽籤，首先抽籤的是蔡適應，他抽中了3號，現場隨即響起「3號、3號、基隆尚好！」的口號。後續無黨籍基隆市長候選人黃希賢則是抽到5號，現場也響起：「五星市長、五告厲害！」的支持聲音。

另一名無黨籍基隆市長候選人曾國民並未出席，由林永發代抽，號次抽到了4號。接著時代力量黨籍的基隆市長候選人陳薇仲則是抽到了2號。

由於最後登記，謝國樑在還沒抽籤前，就已經確定將會抽到籤王，果然謝國樑抽中了1號。現場也隨即響起「謝國樑，一定贏！」的口號。

基隆市長5位候選人號次，依序為1號國民黨謝國樑、2號時代力量陳薇仲、3號民進黨蔡適應、4號無黨籍曾國民、5號無黨籍黃希賢。