樂天桃猿啦啦隊女神林襄先前被媒體直擊在街上吸食電子菸形象大受打擊，她也透過經紀人道歉並回應努力戒菸中。今(21)日上午知名胸腔外科醫師蘇一峰於社群平台預告下午13點將進行演講，主題為「認識電子菸的傷害」，他也不避諱地點名林襄於線上收聽演講。

啦啦隊女神林襄日前被爆出吸食電子菸的負面消息，導致形象受影響，當時經紀人回覆「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉」而林襄本人在風波後於17日現身表示，有收到許多粉絲的鼓勵，也謝謝大家希望大家可以繼續喜愛她。

然而，林襄抽電子菸的話題仍持續，今(21)日上午知名胸腔外科醫師蘇一峰在個人臉書貼文預告下午13點將會進行「認識電子菸的傷害」的演講，文中他更直接點名林襄來聽，並附上直播連結；此貼文一出就有網友笑稱「有掌握到流量密碼」。

蘇一峰點名林襄來聽電子菸演講。(圖/蘇一峰臉書)

其實先前蘇一峰有在臉書中分享，一位20歲年輕人因朋友影響吸食電子菸的案例，在某一次照低劑量電腦斷層時，發現肺部都是「滿天星肺結節」，可見抽電子菸會對人體造成很大的傷害。

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