法國頂級精品製造商愛馬仕(Hermes)周四指出，儘管第3季銷售大幅增長，並且沒有顯示出放緩跡象，但由於成本上升和匯率波動因素，公司計畫在2023年漲價5%至10%。

愛馬仕負責財物的副總裁Eric du Halgouet周四對媒體說道：「我們可能漲價在5%至10%之間」，他並指責成本不斷上升和匯率的波動。

迄今為止，愛馬仕始終較奢侈品同業更為保守，其它同業在疫情期間已經大舉調高售價。

愛馬仕今年已經漲價約4%，而去年平均漲幅在1.5%至2%之間。相較之下，香奈兒的漲幅高達雙位數。

愛馬仕表示，將在下半年加快招聘員工步伐，顯出該公司的自信心。該公司在今年上半新增800名員工，並在7月提高了所有歐洲員工的薪資。

在7~9月的第3季裡，該公司按固定匯率計算的銷售達到31.4億歐元，成長24.3%，高於瑞銀估算的12%成長率。

在日本除外的亞洲市場，銷售成長34%，其中中國在歷經7月和8月的新冠防疫封鎖之後，反彈尤其強勁。

Halgouet說：「目前我們沒有在任何一個市場裡看到有任何放緩的跡象」。

愛馬仕周四股價大漲1.6%，為1325歐元。