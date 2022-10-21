53歲資深動作特技指導朱科豐曾以電影《叱吒風雲》榮獲第58屆金馬獎「最佳動作設計獎」，不料昨（20）日突然在臉書發出告別文，說自己「要到另外一個地方了」，並請朋友多多關照他的家人，而導演陳奕先也證實他離世消息。其實，他早在2018年開始出現血便，返台檢查後發現罹患大腸癌4期，化療4年仍不敵病魔逝世。
朱科豐曾在2020年曾在臉書寫下抗癌過程，透露在2018年拍完周杰倫和賽車導演陳奕先的賽車片《叱吒風雲》，又飛去廈門加入電影《懸崖》拍攝，察覺身體狀況開始出現異狀。他每天腹痛、肛門拉血便，但找不出原因，於是將工作交接後返台檢查，才得知罹患大腸癌4期，且已經轉移到肝臟。
其後，朱科豐手術切掉40公分腸子並開始化療，其肝臟有一個3公分腫瘤與主血管幾乎連在一起，僅能靠化療縮小，「猶如硫酸液倒在肚子裡，非常灼熱和被人用木棍打的痛苦，是我生平認知自己青春的肉體，感覺最痛的一次…」，艱辛的抗癌過程令人心疼。
朱科豐抗癌將近4年，上月他透露進加護病房近1個月，發文直呼「天阿，我要回家。陪家人」。沒想到20日臉書發出告別文，表示自己已經不帶著病痛的離開世界，到另外一個地方了，「套用最常在片場說的一句話就是辛苦了，現在不辛苦了！放心！」不久後導演陳奕先也證實他病逝消息，享年53歲，業界友人紛紛哀悼。
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