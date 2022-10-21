亞洲天團「五月天」成員冠佑婚後與老婆陸續生下2個女兒，如今大女兒「小玫瑰」迎接16歲生日，他除了發文祝愛女生日快樂，更感性表示：「爸爸永遠是你的靠山」，但最後不忘Hashtag「學長退散」，似乎還無法接受女兒談戀愛，笑翻一票網友。

冠佑大女兒小玫瑰迎來16歲生日，他也在臉書曬出女兒遙望遠方的意境照，雖然戴著口罩仍能看出遺傳自母親的高顏值基因，接著表示看了相簿許久後，才發現女兒的相片多停留在小時候，這才意識到她真的長大了，接著不忘感謝小玫瑰的包容「謝謝妳在爸爸媽媽一直反對你做什麼事情的時候，不問原因都選擇配合及妥協，謝謝妳始終都能抱著感恩的心，請記得我們都支持你～爸爸永遠是你的靠山」。

冠佑接著透露內心的願望，就是盼望女兒未來「平安，健康，開心」，並再次獻上祝福：「謝謝妳是我的女兒，16歲生日快樂」，不過似乎仍相當介意女兒曾曬過和學長出遊照一事，文末不忘用Hashtag加上「學長退散」，吸引大批網友留言：「把拔很堅持學長退散就是了~這麼漂亮，難怪爸爸會擔心」、「原本前面看到很感動，但最後面的藍字就笑了」、「學長請加油努力突破岳父」。

小玫瑰前陣子在社群分享收到爸爸的曲目，並鼓起勇氣填詞，未料竟有酸民稱資源都是來自父親給的光環，對此她強調「做自己」最重要，接著高EQ回應：「即使我害怕人群，我依舊認真努力的生活，我本來就是個平凡簡單的女生，就跟一般同學一樣，知道你們都在看著我關心著我，就讓我虛榮的享受這個屬於我的天地吧，我會繼續加油的」。