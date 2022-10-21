嘉義市6位市長候選人今天抽號次，爭取連任的國民黨籍嘉義市長黃敏惠抽中籤王1號，高喊「一定幸福」，民進黨市長候選人李俊俋從抽籤箱抽簽時突然掉落籤筒，結果抽到6號，喊出「六六大順」；黃敏惠表示，希望選舉是正向的，能為大家帶來希望、帶來幸福。

黃敏惠由黨籍議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、陳家平及眾多支持者到選委會抽出1號，即拉出「一定幸福」的競選宣傳黃布條，群眾熱情大喊「凍蒜」聲不絕於耳，聲勢昂揚，黃敏惠還與支持者碰手肘問好，溫馨熱絡。

李俊俋由妻子陳佳慧、立委王美惠、前嘉義市長涂醒哲、國策顧問黃俊森及黨籍議員黃大祐、蔡文旭等人陪同，他上台抽籤時突然滑落籤筒，掉落地上，再撿起來，結果抽出6號，與支持者齊喊「六六大順，市長投六，嘉義有救」的口號。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統穿著豔麗運動內衣，穿性感小短裙，展現50天成功健康塑身10公斤，華麗出場，抽中5號，並與其他候選人相見歡。

還有候選人蔡松益抽出2號，陳泰山未到場，由選委會人員代為抽出4號，黃紹聰也未到場，由選委會代抽出3號。