2022年金手套獎入圍名單於今日公布，各聯盟除了9個守備位置之外，本季大聯盟還為多守位的選手新增了工具人獎，此外最具外界關注的是紅雀金手套常客阿瑞納多（Nolan Arenado）再度入圍，有望將三壘金手套獎座數提升至史上第2；本季成功頂上教士主戰游擊的韓籍好手金河成，也順利入選國聯游擊手金手套決選名單。

離開效力8年的洛磯，轉戰紅雀的阿瑞納多防守功夫依舊相當了得，本季將挑戰連10屆拿下國聯三壘金手套獎項，若成功奪下則將與費城人名人堂球星史密特（Mike Schmidt）以10座三壘金手套並列史上第2多，僅次於金鶯傳奇三壘手布魯克羅賓森（Brooks Robinson）的16座。

頂替本季報銷的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）接管教士游擊防區的金河成，攻守兩段都有突破性的發揮，本季也入圍游擊金手套最終名單，將與勇士史旺森（Dansby Swanson）、馬林魚羅哈斯（Miguel Rojas）競逐生涯第一座金手套獎。

本季金手套入圍名單如下

美聯

投手：Jose Berrios/藍鳥、Shane Bieber/守護者、Jameson Taillon/洋基

捕手：Sean Murphy/運動家、Cal Raleigh/水手、Jose Trevino/洋基

一壘手：Luis Arraez/雙城、Vladimir Guerrero Jr./藍鳥、Anthony Rizzo/洋基

二壘手：Andres Gimenez/守護者、Jonathan Schoop/老虎、Marcus Semien/遊騎兵

三壘手：Matt Chapman/藍鳥、Jose Ramirez/守護者、Ramon Urias/金鶯

游擊手：Xander Bogaerts/紅襪、Carlos Correa/雙城、Jeremy Pena/太空人

左外野手：Andrew Benintendi/皇家.洋基、Steven Kwan/守護者、Brandon Marsh/天使.費城人

中外野手：Cedric Mullins/金鶯、Myles Straw/守護者、Michael A. Taylor/皇家

右外野手：Jackie Bradley Jr./紅襪.藍鳥、Max Kepler/雙城、Kyle Tucker/太空人

工具人：DJ LeMahieu/洋基、Whit Merrifield/皇家.藍鳥、Luis Rengifo/天使

國聯

投手：Tyler Anderson/道奇、Corbin Burnes/釀酒人、Max Fried/勇士

捕手：Travis d'Arnaud/勇士、Tomás Nido/大都會、J.T. Realmuto/費城人

一壘手：Paul Goldschmidt/紅雀、Matt Olson/勇士、Christian Walker/響尾蛇

二壘手：Jake Cronenworth/教士、Tommy Edman/紅雀、Brendan Rodgers/洛磯

三壘手：Nolan Arenado/紅雀、Ke'Bryan Hayes/海盜、Ryan McMahon/洛磯

游擊手：金河成/教士、Miguel Rojas/馬林魚、Dansby Swanson/勇士

左外野手：Ian Happ/小熊、David Peralta/響尾蛇.光芒、Christian Yelich/釀酒人

中外野手：Trent Grisham/教士、Alek Thomas/響尾蛇、Victor Robles/國民

右外野手：Mookie Betts/道奇、Juan Soto/國民.教士、Daulton Varsho/響尾蛇

工具人：Brendan Donovan/紅雀、Tommy Edman/紅雀、Daulton Varsho/響尾蛇