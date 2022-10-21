裝修後完全用不到?!

買房除了需先付一筆頭期款，後續的翻修裝潢對購屋族來說也是一筆大費用，動輒數十萬甚至破百萬，有些人會選擇輕裝潢，在有限預算內，以居住起來舒適及生活必須為主要考量，排除不必要的泥作工程、格局變動等裝修項目。也有人花費許多時間金錢，將房子徹底裝修後，卻發現成果不太滿意。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年網友、民眾最後悔的十大裝潢，提供大家構思設計及格局一點靈感！

1、系統櫃

很多人做系統櫃時，想一次做到滿，最後室內到處都是櫃子，雖然視覺上感覺整齊劃一，但也容易讓空間變得狹窄，且有很多櫃子根本不知道要拿來擺什麼。網友分享自己經驗，「我家真的超級無敵小！因為是系統櫃裝潢，所以主客臥的家具都無法搬動，是小到連嬰兒床都塞不下的那種」、「我同事大喊後悔，裝了太多系統櫃，不但沒用又多花錢」；YouTuber愛莉莎莎也曾提到，她台北市千萬豪宅內，理想與實際使用上有落差的系統櫃，幾乎沒有使用過。不過也有網友認為，「小宅的收納系統櫃非常好用，但是在規劃之前，先清點全家物品」。

2、天花板

施作天花板的用意多是為了隱藏水管、電線、消防灑水管等，但也讓天花板高度再降低10～40公分，室內空間更為壓縮。且另外做天花板得動用到木工、油漆，不僅費用高，施工時間也長。網友提到，「天花板不用啦，現在都流行工業風軌道燈」、「不做天花板是明智的選擇 ，只是要多花心思」。但也有網友認為，「天花板真的是要花不少錢，為了想要藏管線，考量之後還是做，只能說我們覺得做了不後悔，我們室內實量有2.9米，做完也不會有壓迫的感覺，但在付錢的時候是捏著大腿轉了10圈」。

3、開放式廚房或中島

許多屋主嚮往開放式設計的寬敞感，但廚房油煙、氣味容易飄滿整屋。有網友指出，「開放式廚房很美，照顧小孩方便，但是抽油煙機已經選購同品牌最貴的，還是不夠力」、「開放式廚房整個客廳都是油煙味」、「會煮飯請直接封閉式，不然遲早會後悔」、「如果有中式料理習慣的人，真的還是不要做完全開放式廚房比較好，半透明的門可以保持空間的通透感，卻又可以阻隔油煙」。也有人建議，「我家開放式廚房十年了沒什麼油煙問題，產生油煙的烹調方式真的對健康不好，不是開不開放的問題」、「我家開放式廚房搭配IH爐跟高效抽油煙機，油煙還好」。

4、浴缸

浴室設置浴缸看似可以隨時泡澡放鬆身心，但卻是「最後悔的裝潢」第四名，原因是「浴缸太大反而不會泡，久了根本不想打掃」、「獨立浴缸佔空間使用頻率低 ！如果真的想泡不如花一點小錢去外面泡溫泉」、「我家裝10年按摩浴缸泡不到10次，給你參考」、「不常用浴缸的話就不要裝吧，會發霉又要清理，佔空間喔」、「那種一年泡不到 ... 10次的東西，真的就不要浪費錢了，又容易藏污納垢，建議不要安裝」、「我家的就是裝了都沒用幾次，結果後來藏一堆污垢，又請人來拆，又花一筆……」。但也有網友說，「只要空間夠、預算夠，浴缸、雙面盆都是直接做到位就對了」。

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5、電視牆（櫃）

電視牆又分為具有收納功能的木作或系統電視櫃，和純做裝飾的電視牆。木作或系統電視櫃如果規劃得宜，還可具有收納作用，但如果是一整面純電視牆，可能徒有美觀卻沒實際功能，不如不做。網友指出，「銀狐石太大片造成75吋電視看起來太小台」、「電視牆做整個平面，會顯得電視太小…… 」、「電視櫃不要做直接去買個最簡單的長方形桌」、「裝潢施工的話天花板電視牆跟衣櫃是大錢坑，可以考慮不要做天花板、電視牆」。不過也有設計師不斷說服屋主，強調一定要裝電視牆「不然客廳格局會很奇怪」。

6、間接照明或崁燈

除了主要照明，有些人會加裝間接照明或崁燈，用不同光線營造氣氛，但長時間開著其實很浪費電，再加上容易積塵，維修也較麻煩。網友表示，「以前經驗是有藏汙納垢的問題，更換燈具也十分麻煩」、「間接照明因為散熱的方式都沒特別設計，常常是悶在裝潢內，所以壽命一般比直接照明短」、「房間燈幾乎是間接照明，所以其實晚上蠻暗的，我自己比較喜歡很亮的環境」。信義居家建議若想營造氣氛，可以購買立燈、閱讀燈，依實際使用情境來添購燈具，更符合日常的實用度。

7、和室

信義居家表示，早期台灣家庭施作和室的比例很高，大多會將和室地板架高，增加收納空間，不過因為使用習慣的關係，台灣人不習慣長時間跪坐或盤坐，且和室架高的上掀式木板，分隔的空間大小讓許多大型、長型的物品無法收納；作為客房使用，訪客留宿的頻率又不高。網友表示，「和室下的收納真的沒在用，光搬起大木頭或榻榻米就要幫手了」、「架高的木地板和室沒辦法機器人一路掃過去、要小心不能水洗濕拖、不能刮到、不鋪被子，根本沒辦法睡，其實根本沒有客人，也沒人愛睡那間，最後變成雜物間」。

8、開放式衣櫃

開放式衣櫃是利用家居戶型裡某一個空出來的空間或者一面牆，僅有層架及衣桿，降低厚重且明顯的體積感，但也因為沒有裝設門片，容易染塵，清潔不易，且若擺放不當，反而讓臥室容易看起來凌亂。「開放式衣櫃應該要做門片的，我怕蟲跑進去」、「朋友家的開放式衣櫃根本就是（亂）一個字來形容」、「後悔做開放式衣櫃，缺點1：收納要勤勞才能維持整齊；缺點2：容易產生灰塵引起過敏；缺點3：衣服色系豐富容易感到凌亂」。但也有網友提到，「開放式衣櫃收納設計不複雜，不僅收納方便也省下許多工程費用」。

9、吧檯

許多人原本心想，在家中設計吧檯，坐在那邊用餐、小酌感覺特別有氣氛，但實際使用的次數卻相當低。家中裝潢有做吧檯的網友分享，「固定式吧檯，很後悔…」、「吧檯做太高，只能喝酒，沒辦法吃飯」、「吧檯真的超級雷，我家吧檯20年沒有在上面喝酒過，上面都是雜物」、「不實用的屋內裝潢：吧檯」、「小吧檯生了小孩後，變成用來放高高，不給他們碰的東西XD」。喜歡吧檯的屋主則是說，「頭幾年真的很浪漫，我跟老公都坐在吧檯高腳椅上小酌看20樓夜景，but~~~幾年後生完小孩，每天像戰爭的生活，吧檯高腳椅長灰塵還很佔空間，因為是裝潢釘死的，用不到還收不起來」。

10、木地板

不少屋主喜歡木地板的溫潤質感，讓整個家增添點溫暖的氛圍，不過鋪木地板的網友卻發現許多問題，「全室木地板，沒多久有些木板已經翹起來」、「實木地板不僅價格高昂，也較難保養、維持」、「架高木地板實在沒必要，危險，非常不適合老人長者居住」、「養寵物不方便」、「台灣天氣潮濕，真的不適合裝潢太多」、「所有臥室區都鋪木地板，但是客廳、餐廳、廚房還是用磁磚，真的不怕水好清潔。尤其有調皮毛小孩跟小屁孩，常常打翻東西就知道清理磁磚跟木地板的差別」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年10月07日至2022年10月06日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最後悔裝潢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統