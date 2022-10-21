在日本政府遲遲未公開宣布進場阻貶下，日幣已貶破150心理重要關卡。由於外匯交易員普遍認為，日本官方應會有實質動作再加上又是周末，故目前較偏向觀望為主。

亞洲匯市21日早盤時，日圓兌一美元匯價在150.07至150.27之間整理，正式邁向150之後的新里程，續創32年新低。從日本政府9月下旬實質干預後迄今，日圓匯價又再貶了5元左右，顯然日本屢次口頭阻貶被市場視之為無物。

大和證券指出，從價格行為來觀察，到底日本政府會不會出手，市場瀰漫著小心謹慎感覺。在日圓貶到下個整數關卡160之前，雖然還有段距離，但缺乏明確參考之物。

150是重要心理關卡，曾表示沒有設定日圓防線的日本政府，似乎只關心匯市波動不要太劇烈。財務大臣鈴木俊一21日重申，已準備好將有行動，並不樂見近期只有日圓單方面走貶，正密切地緊盯市場動向。

匯銀人士認為，現在美元很強甚至已強過歐元，可能要等到日圓急貶或兌歐元貶破150時，日本官方才會有動作，目前日圓兌一歐元的價位在146.68至146.97之間游走。

不過，日圓雖一直孱弱但兌美元的匯價卻不見大幅震盪，反而波動很小。外匯交易員指出，下個值得注意的事項，是日本央行28日結束既定利率會議時，會不會發表什麼談話或做出什麼政策決定。