台股加權指數21日開低在12,931.20點，權王台積電（2330）開低在395.5元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛走跌，國泰金（2882）啟動現金增資450億元，早盤股價跌逾3％，壓抑金融股走勢。

隨後低接買盤湧入半導體股，台積電拉至平盤價，聯電、世界、力積電由黑翻紅，台股早盤指數跌幅收歛，小跌10餘點。

美股20日下跌，因升息擔憂揮之不去，十年公債殖利率續創14年來新高的影響。

道瓊工業平均指數10月20日終場下跌0.30％（90.22點）、收30,333.59點。那斯達克指數下跌0.61％（65.66點）、收10,614.84點。費城半導體指數上漲0.69％（15.47點）、收2,253.22點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股在5日線附近震盪整理，待台股站上月線，才能算脫離底部，短線偏空。以內資為主的櫃買指數持續弱勢，在前波低點附近整理，區間以160～167來看待。美元指數小幅回落，有機會反彈向上，未來動向要持續觀察。

美債殖利率創高，科技股與半導體類股仍是殺盤重心，與台股連動性高的費城半導體波段跌幅重，台股持續面臨外資的賣壓，短線恐難扭轉。

美股下跌時，台股恐慌情緒就升高，必須等待美股擺脫升息陰影，才有反攻向上機會。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。