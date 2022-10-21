取代特拉斯（Liz Truss）的競選活動今天如火如荼地展開，英國前首相強森（Boris Johnson）目前是保守黨議員中最受歡迎的首相人選，先前保守黨宣布潛在的繼任者需要贏得100名國會議員的提名才能參加大選，目前3人聲勢最旺。

據《每日郵報》（Dailymail）20日報導，根據專門報導政治消息的網站Guido Fawkes的最新統計，目前已有4分之1的國會議員宣布支持他們的首選候選人，強森目前有38名支持者，而前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的支持者為27人，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）的支持者為12人。

雖然強森得到了一些國會議員的公開支持，包括他的前文化部長多里斯（Nadine Dorries）在內的一些國會議員可望重新掌權，但其他幾位議員認為他不會達到門檻。但是，強森在保守黨基層中仍然很受歡迎，可望贏得這樣的投票，而盟友們表示，他將能夠「誠實地說」他對政府有授權，並有能力「扭轉局勢並避免工黨的災難政府。」

與此同時，因特拉斯辭職而給了他第二次意外的機會，蘇納克先生正在約克郡的選區準備他的競選活動，近20多名保守黨議員公開宣布他們支持他。 包括前外交大臣拉布（Dominic Raab）在內的盟友稱讚他是領導國家度過經濟危機「最有資格」的候選人，拉布認為，蘇納克先生有「恢復金融穩定」和「團結保守黨的計劃和信譽。」

20日晚上，大約6名國會議員公開支持摩丹特，其中包括數位部長柯林斯（Damian Collins），她說摩丹特有「團結黨和重建對政府信任的素質和經驗」。 保守黨後座議員拉蒙特（John Lamont）說，摩丹特小姐「正是我們現在需要的那種冷靜、冷靜和鎮定的領導人。」

其他可能的候選人包括現任內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）、英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、司法部長路易斯（Brandon Lewis）和國際貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）。