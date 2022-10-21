3度參選縣長的黃師鵬抽中2號。（王志偉攝）

谷辣斯.尤達卡（Kolas Yotaka）由青年幹部代表抽出3號。（王志偉攝）

徐榛蔚大批支持者到場高喊凍蒜，支持者熱情。（王志偉攝）

2022花蓮五合一選舉今天舉行候選人姓名號次抽籤，根據登記先後順序作為抽籤順序，拚連任的國民黨縣長候選人徐榛蔚抽中1號、無黨籍黃師鵬抽出2號、民進黨谷辣斯.尤達卡（Kolas Yotaka）3號。

花蓮共有682人通過參選資格審查。其中，縣長、縣議員候選人姓名號次抽籤，今上午在花蓮縣選委會舉行，其餘在各鄉鎮市公所選務中心進行。候選人支持者陪同下，拚場面、拚氣勢，在抽出號次時，高喊與數字連結的吉祥話，或拿出預先準備好的海報或布條，選舉煙硝味濃。

徐榛蔚抽出1號，支持者拿出「1馬當先」高喊凍蒜，她說，抽中1號很有信心，現場談話強調花蓮建設中樣性，包括旅遊、交通、數位經濟持續進行中，另有智慧農業、山海劇場以及中區重要建設太巴塱廣場二期工程，另全民運動館預計來4年完成，徐榛蔚強調花蓮正在與國際接軌，強調「未來4年還要繼續拚」！

無黨籍的黃師鵬是4度參選公職，他曾於2014、2018年參選花蓮縣長、2016年選立委都失利，這次是他第3度挑戰花蓮縣長寶座，黃師鵬建議新總統選出後提案修訂地制法，地方縣市長只得當兩任，才是標榜民主法治國家的正確方向。

Kolas未到場抽籤，由青年幹部代抽出並表示，此刻Kolas接到918地震災民陳情，正在花蓮南區災區。Kolas說，選舉是一時的、關心花蓮才是永遠的。無論她抽到幾號，要請大家11月26日投票日，「看到名字最長的、有英文字的，就直接蓋下去！ 」花蓮的未來，有更多可能性，一起重建花蓮、榮耀花蓮。

另外，花蓮縣選委會審查參選人資格，有1名鄉代、2名村長參選人共3人分別因酒駕判刑尚未執行完畢、曾犯賄賂罪，不符合登記參選規定，其餘符合規定者今天進行號次抽籤。