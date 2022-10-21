社群平台Snapchat母公司Snap警告，在今年底的節日購物旺季，其營收可能無力增長，這意味著通膨升高和俄烏戰爭也可能打擊其他依賴廣告收入的科技公司。

Snap是第一家公布季報的主要科技公司，其周四盤後股價崩跌逾27%，市值瞬間蒸發40億美元，拖累Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、Pinterest和其他銷售數位廣告的網路公司同步下挫，共抹去市值逾400億美元。

Snap第二季財報也同樣令人失望，當時該公司即預告低迷不振的經濟可能重創社群媒體產業。在發布第三季財報之前，其股價今年以來已經下跌77%。

●第三季財報重點

Snap第三季營收年增6%，為11.3億美元，略低於市場預估的11.4 億美元，且年增率是2017年上市以來首度跌至個位數。

淨損較去年同期暴增4倍，為3.6億美元，其中包含重組成本達1.55億美元。

經調整後每股盈餘為8美分，優於市場預估的損益兩平。

Snapchat第三季每日活躍用戶較去年同期成長19%，為3.63億個，優於市場預估的3.582億。

每用戶平均營收（ARPU）年減11%，為3.11美元。

Snap宣布規模達5億美元的股票回購計畫。

●公司說法

Snap在給投資人的信中表示，通膨導致一些廣告商縮減行銷預算，我們預期未來幾個月的經營環境仍充滿挑戰。公司內部預估，在向來是廣告業務最熱絡的第四季，營收恐將與去年持平，而能否預測未來幾季的營運表現仍具挑戰。

Snap表示，公司將重新聚焦於擴大用戶群、多散營收來源和投資擴增實境（AR）技術。執行長Evan Spiegel在與分析師的電話會議上表示，重組有助於Snap「在我們能夠控制的業務領域，盡快、盡可能多地取得進展」。該公司在8月宣布裁員20%並中止遊戲和攝相無人機等項目，以削減成本，並強化應對經濟不斷惡化的能力。

Snap表示，廣告收入向來受到用戶的增長和參與度影響，我們對公司的長期機會仍然保持樂觀。Snap預期第四季Snapchat每日活躍用戶數將增至3.75億個。

●市場觀點

Snap警告營收在傳統旺季將無法實現增長，令投資人大感震驚。RBC Capital Markets分析師Brad Erickson出具報告指出，華爾街原本預期該公司第四季營數成長7%。

Forrester首席分析師Kelsey Chickering表示，隨著廣告商面臨經濟放緩，他們可能減少投放廣告的地方，並將廣告支出整合到較強大的平台。不幸的是，對Snapchat來說，隨著行銷人員轉向最證明有效的通路，Snapchat在廣告商預算中的占比可能進一步縮小。

富國銀行證券分析師Brian Fitzgerald表示，Snap也涉足行動遊戲、金融服務、串流和媒體等類別的廣告業務，然而這些廣告主似乎已經縮減他們的預算。