桃園市楊梅區國道一號北上約65.6公里處，20日晚間10時許發生5輛大貨車追撞事故，占用外側與中線車道，一度造成車流回堵。警消獲報後趕赴現場，發現2名傷者，其中1名駕駛遭貨車夾住，送醫搶救仍傷重不治，另名駕駛則輕傷送醫治療，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

國道一號北向約65.7公里處，20日晚間10時許發生5輛大貨車追撞事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃消防指出，20日晚間10時17分接獲報案，楊梅國一北上約65.6公里處發生5輛大貨車追撞事故，立即派遣14人6車到場救援，發現貨物散落地面，5輛貨車直直撞在一起，5名駕駛中共2人受傷，其中一名38歲洪姓駕駛右膝撕裂傷、左腹疼痛送醫治療。

另名41歲郭姓駕駛遭貨車夾住受困，消防人員使用破壞器材將其救出，救護人員評估當場失去生命跡象，立即實施CPR與AED、以頸圈長背板固定、包紮止血等救護處置後送醫搶救，仍於凌晨1時5分宣告不治。

警方初步調查，疑因郭男未注意車前狀況，追撞前方大貨車，確切事故原因仍待調查釐清。警方也呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要超速、疲勞駕駛，以維行車安全。