在台灣涉犯女友命案的港人陳同佳，2019年10月因洗黑錢案出獄後，至今3年仍未前往台灣投案，陳同佳去年中離開警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山，等候成行。

星島日報報導，協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴透露，一周前曾與陳通電話，對方表現平靜，目前仍居於清靜地方，有三餐提供，從未離開住處，平日以上網、玩電子遊戲、看電視等打發時間。他指陳同佳自首意願未變，但亦知道兩岸政治形勢問題，短期內難以成行，加上疫情問題，香港和台灣都未通關，想進展都難。他補充，陳同佳未接種新冠疫苗。

陳同佳於2019年10月23日出獄，當時他公開向受害者潘曉穎家人鞠躬道歉，承諾會赴台投案，惟一直未能成行，潘母多次要求陳盡快兌現承諾。香港、台灣政府亦多次就事件隔空駁火，互批政治操弄。

陳同佳出獄轉眼3年，管浩鳴形容，「坐監起碼都叫有目標，有坐完的一日，現在連去承擔罪責的機會都無」，對陳同佳來說非常煎熬。管浩鳴說，會跟港府持續溝通，循不同途徑跟進。

當初提出修訂逃犯條例的李家超如今已成為特首，他今年4月參選時曾表示，要處理事件非常簡單，台灣當局應立即接受陳同佳自首。惟我陸委會仍堅持立場，多次強調港府應務實回應我方提出之司法互助請求，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。