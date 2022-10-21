大陸一名10歲女童的筆記本爆紅，只見她鉅細靡遺的記錄著過去曾寫錯的題目，從題目到解題方式到正確答案，每一個步驟的完整記錄下來，而且字跡如同印刷體般工整，讓老師與同學看了都自嘆不如，也讓大批網友看傻直呼，這是什麼神仙字體。

根據《騰訊新聞》報導，大陸一位小學女生的筆記本爆紅，那本筆記本主要是用來記錄過去曾做錯的題目，主要是留給自己複習，不需要上繳給老師，但沒想到女童的字跡仍像印刷體一樣的工整，且除了將題目抄下來之外，也仔細的將解題方式都一一地記錄下來，甚至連數學題目的附圖，也用尺完美復刻在筆記本中

國小女童超狂神仙字體，引起網友討論。（圖／翻攝自騰訊新聞）

女童的班導師也說，平常上課寫黑板字的時候，她都會盡量書寫工整，希望能給孩子們好榜樣，不過，私下撰寫教學課綱的時候，她就無法像這位學生一樣，整本都寫得那麼工整，只能說以年僅10歲的孩子來說，能把字寫那麼漂亮與工整，很不簡單。

不少網友看了直呼，「太厲害了！希望我的女兒也能寫出一樣的字體」、「看著這美麗的字體，再看看兒子狗爬式的筆跡，我默默握緊手里的掃把看著兒子」、「我以前有個同學也是這樣的筆跡，也是個學霸！」不過，也有些家長表示，能寫出一手好字固然值得誇獎，但只要孩子有好好寫字，就不需要強求太多，否則每天砸一堆時間在練字，反而沒空好好複習題目，那就有點本末倒置了。