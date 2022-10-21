柯志恩與陳其邁握手致意。（袁庭堯攝）

2人上戰車掃街。（洪靖宜攝）

高雄市選委會21日在文化中心辦理第4屆市長及市議員候選人號次抽籤，還沒正式開始，各候選人大拚場，旗幟布條全上陣，凍蒜聲不絕於耳。抽到3號的柯志恩比出OK手勢，喊出「高雄換新衫！（台語）」，並由前總統馬英九陪同掃街。她也表示自己跟陳其邁簡單聊幾句，祝福彼此選戰順利。但對於陳其邁公費生爭議，和馬英九挨轟阻擋高雄重大建設議題，她也一一提出質疑反擊。

在支持者包圍下，國民黨高雄市長候選人柯志恩大陣仗進場，到抽籤現場與陳其邁首度碰上面，兩人握手致意，等待過程還不時聊個幾句，抽到3號的柯志恩比出OK的手勢，口號喊出「市長選3號 高雄換新衫！（台語）」她立刻在競選背心上貼上3號。

前總統馬英九也現身陪同柯志恩受訪，柯表示，與陳其邁過去就是立院同事，甚至有時候到高雄還會順道送她一程，本來就有私交，這是次選戰開始後首次在公開場合見面，2人聊一些過去事情，短暫交流並無談到選舉事情。她也說會祝福彼此選戰順利，這就是民主政治，大家彼此尊重加油。

對於陳其邁公費生爭議，柯志恩再次強調，如果還錢就可解除權利義務，教育部為何還要扣醫師執照，表示是沒有履行完畢義務，未來市長有機會一本從醫初衷，應該是要在指定醫院繼續完成未盡責任。

對於選情，柯志恩也認為，陳其邁從過去的不太在乎，未來必須嚴正以待，喊出「沒有人脈、金脈，為高雄命脈，我會力抗陳其邁」。而前總統馬英九是第3次來幫柯志恩輔選，馬英九認為，情況一次比一次好，這次抽到3號覺得頗有希望。接下來還要陪柯志恩掃街，爭取選民支持。

另外，對於鳳山區市議員候選人李雨蓁在臉書發文，指出馬英九阻擋高雄重大建設，否決高鐵延伸高雄車站。對此，柯志恩表示：「2019年時高鐵有4個方案，其中有2個會經過高雄市區，為何2019年，蘇貞昌院長及時任高雄市副市長陳其邁為何不選高鐵進入市區，一直扯馬政府時代，而且12年前是考慮財政等因素，就是民進黨最常說的時空背景不同，請不要每次談論事情時都扯到馬政府來去推託。」

她強調：「請正視2019年就有2個方案到市區，高鐵定案是2019年由蘇貞昌拍板定案，請把時空放在最近，如果要拿過去，請也順道說衛武營是誰拍板定案，這樣才公平」，聽到這句話在旁的馬英九也立刻舉起手。