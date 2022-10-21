槍擊案後，萬華警方在西門町大規模臨檢。（警方提供）

警方盤查各大樓進出人員。（警方提供）

警臨檢槍案現場旁麻將協會 告發菸防法客人喊衰

萬華19日發生萬國幫內鬨槍擊，20日警方在西門町進行大模臨檢，槍擊現場的漢口街大樓成為清查重點，警方深夜前往案發辦公室7樓旁的麻將協會，雖無查到不法賭博，但發現有1桌客人大剌剌拿免洗杯當菸灰缸，在裡面吞雲吐霧，立刻依法告發違反菸害防制法，被罰的民眾臉色鐵青，獲知隔壁就是槍案現場時，暗自嘀咕「有夠衰…」

槍擊案後，萬華分局長謝宗宏主持轄區擴檢，而為顯現警方維護治安力度，另調集保安大隊、刑大特勤中隊、少年警察隊支援警力共91人，針對轄內棋牌社、阿公店、舞廳共42處進行盤查。

位在漢口街某大樓7樓的西門町觀光發展協會辦公室，為槍擊案第一現場，該大樓成為警方臨檢重點，晚間11時30分，警方前往該辦公室旁的麻將協會盤查，大陣仗警力讓打牌民眾嚇了一跳。

警方臨檢並未查獲非法賭博，但看到其中1桌客人，桌旁擺放免洗杯，裡面都是抽過的煙蒂，立刻依法告發違反菸害防制法，得處2000元以上1萬元以下罰鍰。

萬華警方指出，鑒於轄區發生槍擊案件，即日起將針對治安顧慮重點處所實施專案擴大臨檢，嚴查出入人員，並針對周邊路段、聯外橋樑實施區塊式封鎖，加強盤查行經之可疑人車，防制暴力發生。

台北市警察局將持續臨檢掃蕩不法幫派活動處所，對於相關犯罪事證均積極蒐證，以組織犯罪偵辦，淨化選前轄區治安。