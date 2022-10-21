在一生中總會遇到一些挫折，而每個人接受程度不同，有些人很快就放棄，但有些人就是不論多困難也越挫越勇，《旺好運》運勢專欄指出生肖牛、生肖虎、生肖馬、生肖豬不怕遇上逆境，把吃苦當作吃補，轉危為安。

▍生肖牛

生肖牛的人勤懇老實，而且個性也很倔強，不論是生活或工作上遇到的困難，都不會輕易放棄，而且視為一種磨練，這些經驗都會讓生肖牛變得越來越強，堅持下去，等待開花結果。

▍生肖虎

生肖虎對自己要求高，意志力強，又充滿魄力，很少會被挫折打敗，不管遇上多艱難的問題都會勇往直前，一次不行就多試幾次，不成功不善罷干休。

▍生肖馬

生肖馬的人性格堅強，而且平平淡淡的過日子對她們而言才是痛苦的，有些挑戰、刺激的環境會讓生肖馬更有鬥志，在遇上困難時總會吸取經驗、想盡辦法突破。

▍生肖豬

生肖豬個性憨厚，想法都很直接，做事不會拐彎抹角，只要自己認定的事情就不會輕易放棄，幸好他們也算是傻人有傻福，肯努力都有轉危為安的好運。