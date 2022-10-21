台積電昨日盤中股價創下386元波段新低，市值面臨十兆元保衛戰，尾盤強拉翻紅收在397.5元。值得關注的是，台積電總裁魏哲家近期申報質押1600張台積電股票，占總持股數比率達27.2%，以台積電昨日收盤價計算，市值超過6.3億元，引發網友熱烈討論。不少人猜測，魏哲家此時設質股票，可能代表台積電底部已近。

公開資訊站資料顯示，魏哲家持有5879張台積電股票，他先於9月27日解質200張，但10月17日再度設質1600張股票，設質比率約27.21%，是歷來台積電最高層質押公司股票。台積電對此不回應。

有網友在PTT轉發此消息，提到魏哲家設質1600張台積電股票，在市場一片不看好台積電時，這動作蠻令人關注。其他網友則表示「質押頂多借出5~6成，1600張設質可能借到3~4億」、「台積電總裁要來抄底了」、「難道是質押出來繼續買台積電」、「魏如果反手加碼台積股票，那應該差不多就是接近底部了」、「回去看歷史，設質多在相對低點，解質多在相對高點」、「這個時間點比較像是放風聲表態」、「總之這個動作差不多等同宣示他認為這邊算是低點了」。

從過往經驗來看，大股東質押股票通常是有資金需求，不少公司高層是透過質押股票換取資金後，再加碼自家股票。

因台積電股價已大幅回檔，法人推測，魏哲家此刻質押持股，透露台積電股價底部已近，基本上，大股東不太可能在股價還會大幅修正的情況下大量設質，因為要增加擔保品恐面臨斷頭壓力。