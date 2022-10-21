男性若有性功能障礙，向來難以啟齒，而早洩是最常見的男性性功能障礙，統計上約1~3成男性發生過，泌尿科醫師表示，增加持久度有數種方式，除了凱格爾運動、射精控制訓練、藥物治療外，若是因做愛頻率太低導致刺激的承受度太低，可藉由增加頻率到一周3次，增強耐受度，進而增加持久度。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書表示，根據國際性醫學會的定義，包含總是在插入陰道前或插入後约1分鐘内 （先天型早洩）或3分鐘內射精（後天型早洩，原本正常，後因各種原因發生早洩症狀）。

至於如何增加持久度，陳鈺昕介紹7種方式：

1. 治療疾病：若是甲狀腺機能亢進、攝護腺發炎、糖尿病等所引起的早洩，只要治療好原有的疾病，早洩問題也許就能改善。

2. 凱格爾運動：加強球狀海綿體肌的控制力。

3. 射精控制訓練：有感覺時先中斷刺激，休息一下再繼續，以此過程反覆3~5次，或是在射精前按住繫帶或龜頭，緩和興奮感。

4. 調適壓力，放鬆身心：拋開持久才是好的思維，單純享受行房之樂。

5. 如果是因為做愛頻率太低導致刺激的承受度下降，可以考慮試著增加頻率，例如一周至少1~3次。

6. 性行為前先自慰，來降低敏感度以延長正常性交的時間。

7. 藥物治療：服用能提升血清素的藥物，或在行房前15~30分鐘使用外用的局部麻醉乳膏或噴劑，降低敏感度。

但陳鈺昕也提醒，中斷法、擠壓法、及性交前自慰等方式的短期成功率約 50~60%，但長期療效不佳，建議併用藥物治療，若行為治療成效不佳，建議及早就醫找回「性」福快樂。