台北國賓大飯店旗下餐廳搬遷至富邦遼寧大樓新址於10月中旬開幕，「國賓粵菜廳」與「國賓川菜廳」合併為「國賓中餐廳」，除了把國賓經典裝潢元素搬到新址之外，也提供頂級精緻粵式料理與正宗川味料理，適逢大啖秋蟹的時節，行政總主廚林建龍精選產地直送最新鮮肥美的沙公、沙母，結合粵、川精湛多元的料理手法，推出六道特色料理，讓「蟹迷」們一飽口福。

全新開幕的「國賓中餐廳」同時擁有經典港式海味、百變川味麻香酸辣，六道螃蟹佳餚中的「欖菜四季豆炆沙公」融合廣東常用的經典調味佐料「芥菜」與「橄欖」，炒出香氣後再與沙公、四季豆大火翻炒，滋味鮮美爽口。「胡椒薑蔥焗沙公」碩大蟹螯吃來過癮，鮮濃辛香醬料均勻裹身，鑊氣噴香，口口都能嚐到主廚的深厚炒功。「避風塘炒蟹」主廚選用個頭較大沙公，加入蒜酥、辣椒、豆豉拌炒，可以同時品嚐蟹肉扎實的口感並感受鹹、香的經典港式海味。

而「香辣嗆鍋蟹」則是將多種新鮮辣椒與辣豆瓣醬一起拌炒至酥香，鋪在過油的沙公上，香脆麻辣的調味融入螃蟹肉中，吃起來辣中帶甜。「麻香沙公佐麵線」滿溢紹興酒與黑麻油香氣，蛤蠣更增湯頭鮮甜，而吸取了沙公甘美精華的麵線，入口後能細品幸福秋味。「凱里酸湯沙母粥」選用酸中帶鮮的凱里酸湯作為基底，搭配肉質甜美的沙母，酸香鮮味令人食慾大開。