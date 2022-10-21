Jabra與Lenovo攜手擴大合作推出更無縫連接、易於使用的會議系統 — Jabra PanaCast 50 Room System（會議式系統），專為Microsoft Teams會議室使用而設，讓所有對混合工作型態有迫切需求、期望加強生產與協作效率的企業，都可利用這套專為需求而生的模組化會議套件來更新現有的會議設備。此即插即用的完整會議室系統為Jabra首創、受Microsoft Teams Rooms認證，並已預先配備Microsoft Teams 會議室軟體。

本系統搭載全景視角智能視訊專業會議攝影機Jabra PanaCast 50和 Lenovo ThinkSmart Core Kit協作解決方案。PanaCast 50提供了創新的180°全景4K影像，能與 Microsoft Teams Rooms的前排介面配置無縫協作，讓混合式會議更具包容與互動性。

Lenovo ThinkSmart Core Kit會議室套件包含ThinkSmart Core及 ThinkSmart Controller兩種套件配置，其中ThinkSmart Controller配備為一個10.1吋可供10點觸控的HD高清顯示螢幕，讓使用者能夠自由發起與控制會議，輕鬆與遠端工作的同事共享會議資訊與協作。