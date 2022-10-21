現代國樂運用大型合奏樂隊編制演出至今將近百年歷程，珍貴之處在以曲目打造國樂團深刻底蘊，鍛鍊國樂團的演奏能力，臺北市立國樂團承先啟後，邀請知名國樂指揮劉江濱挑選經典名曲，以經典曲目發現國樂傳統之美、感受國樂文化的韻味、也讓樂迷重溫這些氣勢磅礡的動人之作。本場音樂會將在10月22日（六）晚上7時30分於臺北市中山堂中正廳舉行。

在跨界中不斷翻新國樂的可能性，臺北市立國樂團不斷超前嘗試之際，也不忘重拾經典，這次樂團回歸國樂根基，精心挑選國樂團發展以來深受歡迎，也極為適合大型交響樂形式發展的樂作，一開場以彭修文《將軍令》先鋒的號角聲和莊重的大鼓，海螺聲交替出現，繼而鼓號齊鳴，樂聲大振，輝煌宏亮的大嗩吶和振奮人心的鑼鼓樂齊奏，氣勢宏偉，為音樂會壯盛開場。

劉江濱擔任指揮 展現大家風範

緊接著由張曉峰、朱曉谷合作的二胡敘事曲《新婚別》深切感人，盧亮輝的《夏》以樂曲編織盛夏大自然的變化；下半場顧冠仁《花木蘭》琵琶協奏曲以傳統琵琶文曲、武曲的演奏手法，生動呈現花木蘭代父從軍的故事。最後以彭修文《秦‧兵馬俑》幻想曲，重現大型國樂團樂韻氣魄，音樂最後在強烈的吶喊聲中畫下精彩句點。

擔任「又見經典」音樂會指揮的劉江濱是臺灣國樂界中生代最具代表性指揮之一，現任新竹青年國樂團、新竹市立青少年國樂團藝術總監，指揮受黃曉同指導，憑藉其精準又富於情感的指揮藝術活躍於大中華地區，成績出色。他也是每年華人地區眾所注目國樂盛事「竹塹國樂節」的幕後推手，其親手打造的「新竹青年國樂團」更是聲名遠播，現已是海內外最具代表性的青年國樂團。

北市國雙首席梁文瑄、鄭聞欣擔當獨奏重任

自2年前COVID 19疫情肆虐全球，國際間藝文交流幾近停滯，為因應此一變遷局勢，北市國率國內職業樂團之先，宣告全數以臺灣音樂家打造新樂季；而今疫情已漸趨緩，北市國2022/23樂季音樂會除了邀請國際級音樂家來臺獻技外，亦持續為臺灣音樂家打造專屬舞台，讓國際聽見北市國的新聲音。本次兩首重量級經典《新婚別》二胡協奏曲、《花木蘭》琵琶協奏曲，分別由二胡首席梁文瑄及琵琶首席鄭聞欣擔綱演出。兩位首席自小接受嚴格且完整的音樂訓練，自學生時代即展露鋒芒、演出經驗豐富，進入臺北市立國樂團後更經常擔綱新作首演，演奏足跡也遍及海內外。透過臺北市立國樂團兩位首席精湛的詮釋，將帶給您充滿感動的經典之夜。

臺北市立國樂團【精彩TCO】又見經典音樂會，將於10月22日（六）19時30分在臺北市中山堂中正廳演出。(圖／臺北市立國樂團提供)

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